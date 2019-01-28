شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 40 محتجزاً وإيواء 10 أسر جراء أمطار تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أنقذت فرق الدفاع المدني في تبوك 40 محتجزاً جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدينة تبوك ومحافظاتها، فيما تم إيواء 10 أسر.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن الأمطار بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد) بأمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة تبوك والمراكز التابعة لها (البديعة، والمعظم، وشقري)، وكل من محافظات ضباء والوجه والبدع وحقل ومركز حالة عمار، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

وقال الشمري: «تلقينا في مركز التحكم والتوجيه حتى لحظة إعداد هذا البيان عدد من البلاغات تم التعامل معها، وهي عبارة عن احتجاز ثلاثة أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم في وادي المويلح غربي محافظة ضباء، ليتم إنقاذهم عن طريق فرق الإنقاذ، كما تم إخلاء 37 محتجزاً داخل مركباتهم في وادي اتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة، ومركز المعظم التابع لمدينة تبوك».

وأضاف: «وردنا بلاغات عن دخول المياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك، نتج عنه إخلاء 10 أُسر وإيوائهم وتأمين سكنهم من قِبل لجنة الحصر والأضرار، كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردتنا وتم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك».

وأشار الرائد الشمري أن الحالة المطرية لازالت مستمرة حسب ما ورد في تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى الساعة الثالثة من فجر يوم غدٍ (الاثنين)، محذراً من مخاطر السيول المنقولة، ومشدداً على ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين واتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، متمنين السلامة للجميع.