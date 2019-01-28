، عبر الرسائل النصية.. الدفاع المدني يحذِّر من تقلُّبات جوية على معظم مناطق السعودية ،

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حذَّرت مديرية الدفاع المدني من تقلبات جوية، تتمثل في "رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة" على معظم مناطق السعودية.
وقالت مديرية الدفاع المدني في رسالة نصية، بعثتها إلى هواتف المواطنين: "وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض معظم مناطق السعودية لتقلبات جوية، تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة)، فإن الدفاع المدني يؤكد أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.. متمنين السلامة للجميع".
يُذكر أن الأرصاد أطلقت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، أوضحت فيه أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
عبر الرسائل النصية.. الدفاع المدني يحذِّر من تقلُّبات جوية على معظم مناطق السعوديةخالد الشاماني الخليج 365 2019-01-28
حذَّرت مديرية الدفاع المدني من تقلبات جوية، تتمثل في "رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة" على معظم مناطق السعودية.
وقالت مديرية الدفاع المدني في رسالة نصية، بعثتها إلى هواتف المواطنين: "وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض معظم مناطق السعودية لتقلبات جوية، تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة)، فإن الدفاع المدني يؤكد أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.. متمنين السلامة للجميع".
يُذكر أن الأرصاد أطلقت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، أوضحت فيه أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:59 AM
أكد أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات
حذَّرت مديرية الدفاع المدني من تقلبات جوية، تتمثل في "رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة" على معظم مناطق السعودية.
وقالت مديرية الدفاع المدني في رسالة نصية، بعثتها إلى هواتف المواطنين: "وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض معظم مناطق السعودية لتقلبات جوية، تتمثل في (رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة)، فإن الدفاع المدني يؤكد أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.. متمنين السلامة للجميع".
يُذكر أن الأرصاد أطلقت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، أوضحت فيه أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
، عبر الرسائل النصية.. الدفاع المدني يحذِّر من تقلُّبات جوية على معظم مناطق السعودية ،
المصدر : الخليج 365
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