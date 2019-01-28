، النصر يسعى لأخذ نصيبه من أُحد.. والأهلي يخشى مواقف التعاون المتكررة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

تُستكمل مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة.

الباطن - الفيصلي

يحل الفيصلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الباطن على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن عند الساعة الـ3:30 عصرًا.

الباطن يتسلح بعاملَيْ الأرض والجمهور من أجل الهروب من دائرة الخطر (المركز الرابع عشر - 15 نقطة)، فيما يأمل عنابي سدير مواصلة تقديم العروض الإيجابية (المركز السابع - 24 نقطة)، والاقتراب أكثر من مربع الكبار.

النصر - أُحد

لقاء الإثارة والتحدي وتغيير المكان والزمان يجمع النصر (المركز الثاني - 34 نقطة) بنظيره أُحد (المركز الأخير - 6 نقاط)، وذلك حينما يلتقي الفريقان عند الساعة الـ6:20 مساء على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وصيف متصدر الدوري يسعى لأخذ نصيبه من الجبل، والأخير يعاني ويعاني بل، اقترب من وداع دوري الأضواء كثيرًا، يشاركه الاتحاد المصير ذاته؛ لذا من المتوقع أن تحظى المباراة بهجوم مبكر كاسح من قِبل الأصفر، وحذر من قِبل الضيوف والبحث ولو عن نقطة؛ ليعود بها للمدينة.

الوحدة - الحزم

يسعى الوحدة (الخامس - 27 نقطة) إلى تخطي عقبة ضيفه الحزم (الثاني عشر - 15 نقطة) حينما يلتقيان عند الساعة الـ6:50 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

الفرسان يأملون بتقديم النقاط الثلاث هدية لجماهيرهم، والعودة لمربع الكبار. وفي المقابل يسعى أبناء الرس للهروب من قاع الخطر الذي يهددهم بالهبوط.

التعاون - الأهلي

يحل الأهلي (الرابع - 27 نقطة) ضيفًا على نظيره التعاون (السادس - 26 نقطة) عند الساعة الـ8:20 مساء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في القصيم.

الأهلي يخطط للعودة للمنافسة على اللقب بعد العروض المتفاوتة خلال الجولات الماضية، ومصالحة جماهيره بعد الخروج المر من مسابقة كأس الملك، متسلحًا بعناصر الخبرة العائدة لصفوف الفريق، المتمثلة في تيسير الجاسم وحسين عبدالغني.

وفي المقابل يعرف "سكري القصيم" أن القفز لمربع الكبار بات قريبًا، كما أن مواقفه مع الأهلي تصب لصالحه خلال السنوات الأخيرة، إما بخطف النقاط الثلاث، أو الخروج بالتعادل الإيجابي على أقل تقدير؛ لذا من المتوقع أن يشهد اللقاء ندية وإثارة بين الطرفين حتى آخر دقيقة.