، الترفيه "نفط السعودية الأبيض".. لماذا أصبح مطلبًا؟ وهذه فاتورة الإنفاق الخارجي للسعوديين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد البلاد في الآونة الأخيرة حراكًا كبيرًا على مستوى الفعاليات سواء تخطيطًا أو تنفيذًا

تعيش السعودية في الفترة الأخيرة حراكًا كبيرًا على مستوى الفعاليات الترفيهية، سواء تخطيطًا أو تنفيذًا؛ فالآونة الأخيرة شهدت فيها مدن السعودية المختلفة عددًا من الأحداث والفعاليات الترفيهية التي جذبت الأنظار إليها. وبالتزامن مع ذلك أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في مؤتمر صحفي موسع استراتيجية الترفيه المستقبلية لجلب أكبر وأبرز الفعاليات الترفيهية العالمية إلى السعودية في تطور واضح في عمل الهيئة منذ تأسيسها في 7 مايو 2016م.

وبالنظر إلى الفعاليات الأخيرة التي شهدتها البلاد نجد تنوعًا كبيرًا، يخدم فئات المجتمع المختلفة من الكبار والصغار، الأفراد والعائلات. ومن بين ما رصدته "الخليج 365" في الآونة الأخيرة:

- مهرجان شتاء طنطورة

هو واحد من أبرز المهرجانات التي شهدتها السعودية في السنوات الأخيرة؛ ففضلاً عن موقعه البارز في أحضان مدينة العلا التاريخية، وبجوار أهم المعالم الأثرية التي تتمثل في مدائن صالح، كانت الأنشطة الثقافية والترفيهية والزيارات الميدانية التي تخللها المهرجان حاضرة. كما استضاف الحدث خلال عطلة نهاية كل أسبوع فعاليات ثقافية وفنية، يحييها كبار النجوم من الوطن العربي والعالم. ومن كوكب الشرق أم كلثوم إلى الموسيقار الكبير عمر خيرت، ومنهما إلى الغرب ومقطوعات "رينو"، ومعزوفات "ياني" الساحرة. وهي فعاليات أبهرت الحضور، وما زالت مستمرة إلى يوم 8 فبراير؛ لتحصد إعجاب المتابعين الذين قدموا من كل مدن السعودية للاستمتاع والاحتفاء بالطبيعة والتراث والفنون.

- مهرجان واجهة جدة البحرية

مهرجان عائلي على الواجهة البحرية لمدينة جدة، يشتمل على أداء حي، ومسرح للعروض الترفيهية، إضافة إلى أركان المطاعم والمشروبات، ومول للتسوق، ومنطقة ألعاب للأطفال، ويستمر حتى 4 مايو.

- أرض العجائب

مهرجان سنوي ترفيهي، يقام في مدينة الرياض، ويمتد إلى 16 فبراير، ويجمع أفراد الأسرة والمجتمع كافة ضمن أجواء احتفالية مميزة، ويشمل مجموعة من العروض العالمية والفنون والمناطق الترفيهية الحركية والمطاعم وأركان التسوق المختلفة.

- مهرجان خزام

في أراضي النفود، وعلى أكثر من 350 ألف متر، يقام مهرجان الخزام الذي يقدم عالمًا من الترفيه المتنوع، والمقاهي وليالي السمر داخل الخيام الشعبية. ويشتمل المهرجان على فعاليات ترفيهية وموسيقية، وأمسيات شعرية، ومضامير خيل وإبل لكل العائلة. ويستمر المهرجان حتى 2 فبراير.

ولكن ليست تلك هي كل ما في جعبة روزنامة الترفيه؛ فمن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق مهرجانات وفعاليات عالمية متميزة لفئات المجتمع المختلفة، من أبرزها:

- تجربة مارفل السعودية

سيكون لجدة فرصة استضافة أول نسخة من هذا الحدث الترفيهي العالمي في الفترة من 31 يناير إلى 4 مايو في مجمع مقبب، جُهز مؤقتًا لاستيعاب عروض الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، وألعاب الواقع الافتراضي المعززة لتقديم تجربة تفاعلية، تمكّن الجماهير من التفاعل مع عوالم افتراضية ممتعة لشخصيات، مثل: النمر الأسود وسبايدر مان وأيرون مان، وغيرهم الكثير، إلى جانب تجارب تفاعلية مثل الدفاع عن الأرض ضد الشر في تجربة ملحمية بتقنية 360 درجة، إلى جانب عروض "أبطال مارفل MARVEL ".

- القناع

فعالية ترفيهية للشباب والعوائل، تمثل فكرة كرنفالات الدول الأوروبية بشكل مصغر لدول الخليج. والفكرة المعتمدة لهذا العام هي: الاهتمام بالإضاءات والصوتيات والمداخل والمخارج للفعالية، وتجهيز مسرح بتقنيات مبتكرة للعروض الموسيقية التفاعلية، وعمل مجسمات مضيئة لكلمات إيجابية، وتوزيع الهدايا للأطفال، وأخذ الصور التذكارية، وتجهيز أربعة أركان بمجسمات أقنعة للتصوير المجاني، وعروض هيب هوب على المسرح، ومشاركات فناني "بصمة فن" لعرض فنونهم المختلفة، ومشاركة ما يقارب 25 لعبة من "ألفا جيم"، وركن مخصص للأطفال، وتوزيع آيس كريم مجاني للزوار من "شركة كواليتي"، ومأكولات خفيفة مجانية من قبل "شركة فريشلي".

ويبدأ المهرجان يوم 29 يناير حتى 2 فبراير في مدينة جدة.

- قرية جدة العالمية

وفي 28 فبراير تنطلق فعاليات مهرجان "قرية جدة العالمية"؛ ليدمج الثقافة والترويج السياحي والتجاري والترفيهي في بوابة واحدة، تعكس الإرث الحضاري ضمن أجواء عائلية ممتعة، وذلك حتى يوم 29 مارس القادم.

- الفعاليات الترفيهية لبطولة الجولف

ستنطلق بطولة الجولف العالمية يوم 31 يناير لمدة 4 أيام على ملاعب الجولف رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي أول بطولة عالمية رسمية لمحترفي الجولف في السعودية، وواحدة من أحدث محطات الجولات الأوروبية، ويتنافس فيها أبطال العالم على جوائز مالية كبرى، ستصحبها مجموعة من الفعاليات الترفيهية المميزة.

كما ينتظر أن تشهد روزنامة الترفيه من خلال الاستراتيجية التي أعلنها رئيس الهيئة العامة للترفيه جملة فعاليات ومسابقات ترفيهية وثقافية ورياضية ودينية، تناسب الجميع.

ويعد ذلك الحراك المؤسسي الكبير جزءًا من رؤية السعودية الطموحة 2030 التي تجد في الترفيه مقومًا من مقومات جودة الحياة، وعلى ذلك تدعم الرؤية إقامة المهرجانات والفعاليات، وتأسيس المراكز والمشروعات الترفيهية، وتخصيص ما يلزم لذلك؛ ليتمكن المواطنون والمقيمون من استثمار ما لديهم من طاقات ومواهب، مع تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية.

لماذا الترفيه داخل السعودية؟

تخبرنا الإحصائيات الرسمية بأن مواطني السعودية ينفقون نحو 7.4 مليار دولار أمريكي في السنة على الترفيه في الخارج، وهو ما يعد أحد أعلى مستويات الإنفاق الخارجي في العالم، وهو ما يعني فقدان الميزانية العامة للدولة نحو 28 مليار ريال سعودي لصالح اقتصاديات دول أخرى، في حين تتمتع السعودية بالأماكن والمزارات السياحية والأثرية والوجهات الشاطئية التي تستحق الزيارة وقضاء الوقت بها، وإن افتقدت للبنية التحتية اللازمة، والإنشاءات والمشروعات الضخمة، وهو ما تعمل الحكومة السعودية الآن تحت قيادة خادم الحرمين وولي عهده الأمين على تدشينها وتأسيسها؛ لتصير تجربة الترفيه والسياحة الداخلية مكتملة.

وتقدر إحصائيات السكان بأن نحو ثلثي سكان السعودية الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة هم دون سن الـ 30، وهم بطبيعة الحال المستفيدون بالدرجة الأولى من خدمات الترفيه، والمستهدفون ببرامجها وأنشطتها، وهو ما تعيه الدولة جيدًا. والسعودية في صدد ضخ 2.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع ترفيهية جديدة لخدمة هذه الفئات.

كما تخطط السعودية لزيادة زوارها من 8 ملايين إلى 30 مليونًا/ السنة بحلول 2030، واستكشاف "نفط السعودية الأبيض" - الترفيه وسياحة الطبيعة والمغامرات، وتحقيق أقصى قدر من خيارات الترفيه لدفع عجلة السياحة الداخلية والوافدة.

ومن بين الفرص الواعدة للترفيه التي تستهدفها السعودية دور السينما. وتشمل الفرصة التي تتقدم لهذا القطاع 300 دار سينما. وكذلك مشاريع مدن ملاهٍ، ومدن ترفيهية، ومراكز ترفيه عائلية، سيتم بناؤها بحلول عام 2030، من شأنها أن تسهم بمبلغ 24 مليار دولار أمريكي في اقتصاد البلاد.