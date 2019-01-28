محمد بن مسعود - الدمام - بناء على تقارير الأرصاد التي تؤكد استمرار الحالة المطرية أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر. ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة. الحالة الجوية تعلق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28 أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر. ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 01:51 AM اخر تعديل 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 01:56 AM بناء على تقارير الأرصاد التي تؤكد استمرار الحالة المطرية بناء على تقارير الأرصاد التي تؤكد استمرار الحالة المطرية أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس عرعر. ويأتي تعليق الدراسة نظرًا للحالة الجوية، وبناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة. ، الحالة الجوية تعلق الدراسة اليوم الإثنين في مدارس عرعر ،

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