، "الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا للمدينة بأمطار وسيول.. وتحذِّر هذه الأماكن بمكة ،

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أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، وزادت منطقة مكة المكرمة بتنبيه جديد حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف ومكة المكرمة وبحرة والجموم وهدى الشام وملكان وجدة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ7.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين.
"الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا للمدينة بأمطار وسيول.. وتحذِّر هذه الأماكن بمكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، وزادت منطقة مكة المكرمة بتنبيه جديد حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف ومكة المكرمة وبحرة والجموم وهدى الشام وملكان وجدة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ7.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:14 AM
تشمل العلا والأجزاء المجاورة.. وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا
أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة المدينة المنورة، وزادت منطقة مكة المكرمة بتنبيه جديد حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل العلا والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ00.45 بعد منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة السادسة من صباح الاثنين.
وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه إنها تشهد هطول أمطار رعدية، تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف ومكة المكرمة وبحرة والجموم وهدى الشام وملكان وجدة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ7.00 صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الاثنين.
، "الأرصاد" تُصدر تنبيهًا متقدمًا للمدينة بأمطار وسيول.. وتحذِّر هذه الأماكن بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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