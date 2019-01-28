، إزالة حظائر أغنام "الشرائع 12" بمكة تثير تفاعل السكان: 4 رؤوس لا تكفي ،

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علق أهالي مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة على الإزالة التي نفذتها بلدية الشرائع الفرعية أمس تفاعلاً مع خبر نشرته "الخليج 365" الجمعة الماضي تحت عنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض"، مؤكدين أن الإزالة المنفذة اقتصرت فقط على بعض الحظائر، وترك أخرى، ومصادرة أربعة رؤوس أغنام، وسط مطالبات بضرورة إزالة الحظائر العشوائية كاملة من المخطط.
وواجه السكان البلدية بصور حديثة، تم توثيقها عقب الإزالة التي أظهرت وجود عدد من الحظائر داخل المخطط دون أن يتم إزالتها على الوجه المطلوب.
ويأمل السكان من أمانة العاصمة المقدسة الوقوف على المخطط، وتنفيذ باقي الخدمات، مثل الإنارة ورصف الشوارع، فضلاً عن إنهاء أزمة الحظائر التي لا تزال موجودة، ولم يتم إزالتها بالكامل.
وكان عدد من سكان مخطط "الشرائع 12" شرقي مكة المكرمة قد طالبوا عبر "الخليج 365" الجمعة الماضية الجهات المسؤولة بإبعاد حظائر الأغنام العشوائية التي تتوسط مخططهم، إلى جانب مطالبتهم بحزمة من الخدمات من قبيل الإنارة ورصف الشوارع المظلمة.
وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365" في حينه: على الرغم مما يشهده الحي من تطور عمراني إلا أن تلك الحظائر ما زالت موجودة، وهناك تخوف من تفشي الأمراض والحشرات بسببها.
وأوضحوا أنهم يضطرون إلى إغلاق نوافذهم على الدوام لمنع الحشرات والروائح الكريهة من الوصول إلى منازلهم، واصفين وجود الحظائر في الحي بأنه "غير لائق".
وناشدوا أمانة العاصمة المقدسة التدخل على وجه السرعة، وإنهاء وجود هذه الحظائر.
وشكوا من عدم إكمال مشروع الإنارة مطالبين بمحاسبة المقاول الذي لم يكمل مشروع الإنارة ورصف الشوارع على مدى الأشهر الماضية.
إزالة حظائر أغنام "الشرائع 12" بمكة تثير تفاعل السكان: 4 رؤوس لا تكفيعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-01-28
علق أهالي مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة على الإزالة التي نفذتها بلدية الشرائع الفرعية أمس تفاعلاً مع خبر نشرته "الخليج 365" الجمعة الماضي تحت عنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض"، مؤكدين أن الإزالة المنفذة اقتصرت فقط على بعض الحظائر، وترك أخرى، ومصادرة أربعة رؤوس أغنام، وسط مطالبات بضرورة إزالة الحظائر العشوائية كاملة من المخطط.
وواجه السكان البلدية بصور حديثة، تم توثيقها عقب الإزالة التي أظهرت وجود عدد من الحظائر داخل المخطط دون أن يتم إزالتها على الوجه المطلوب.
ويأمل السكان من أمانة العاصمة المقدسة الوقوف على المخطط، وتنفيذ باقي الخدمات، مثل الإنارة ورصف الشوارع، فضلاً عن إنهاء أزمة الحظائر التي لا تزال موجودة، ولم يتم إزالتها بالكامل.
وكان عدد من سكان مخطط "الشرائع 12" شرقي مكة المكرمة قد طالبوا عبر "الخليج 365" الجمعة الماضية الجهات المسؤولة بإبعاد حظائر الأغنام العشوائية التي تتوسط مخططهم، إلى جانب مطالبتهم بحزمة من الخدمات من قبيل الإنارة ورصف الشوارع المظلمة.
وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365" في حينه: على الرغم مما يشهده الحي من تطور عمراني إلا أن تلك الحظائر ما زالت موجودة، وهناك تخوف من تفشي الأمراض والحشرات بسببها.
وأوضحوا أنهم يضطرون إلى إغلاق نوافذهم على الدوام لمنع الحشرات والروائح الكريهة من الوصول إلى منازلهم، واصفين وجود الحظائر في الحي بأنه "غير لائق".
وناشدوا أمانة العاصمة المقدسة التدخل على وجه السرعة، وإنهاء وجود هذه الحظائر.
وشكوا من عدم إكمال مشروع الإنارة مطالبين بمحاسبة المقاول الذي لم يكمل مشروع الإنارة ورصف الشوارع على مدى الأشهر الماضية.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:11 AM
ناشدوا الأمانة الوقوف على المخطط.. وطالبوا برصف الشوارع وإنارتها
علق أهالي مخطط الشرائع 12 بمكة المكرمة على الإزالة التي نفذتها بلدية الشرائع الفرعية أمس تفاعلاً مع خبر نشرته "الخليج 365" الجمعة الماضي تحت عنوان "سكان مخطط شرائع 12 بمكة: حظائر الأغنام تهددنا بالأمراض"، مؤكدين أن الإزالة المنفذة اقتصرت فقط على بعض الحظائر، وترك أخرى، ومصادرة أربعة رؤوس أغنام، وسط مطالبات بضرورة إزالة الحظائر العشوائية كاملة من المخطط.
وواجه السكان البلدية بصور حديثة، تم توثيقها عقب الإزالة التي أظهرت وجود عدد من الحظائر داخل المخطط دون أن يتم إزالتها على الوجه المطلوب.
ويأمل السكان من أمانة العاصمة المقدسة الوقوف على المخطط، وتنفيذ باقي الخدمات، مثل الإنارة ورصف الشوارع، فضلاً عن إنهاء أزمة الحظائر التي لا تزال موجودة، ولم يتم إزالتها بالكامل.
وكان عدد من سكان مخطط "الشرائع 12" شرقي مكة المكرمة قد طالبوا عبر "الخليج 365" الجمعة الماضية الجهات المسؤولة بإبعاد حظائر الأغنام العشوائية التي تتوسط مخططهم، إلى جانب مطالبتهم بحزمة من الخدمات من قبيل الإنارة ورصف الشوارع المظلمة.
وقال الأهالي في شكوى تلقتها "الخليج 365" في حينه: على الرغم مما يشهده الحي من تطور عمراني إلا أن تلك الحظائر ما زالت موجودة، وهناك تخوف من تفشي الأمراض والحشرات بسببها.
وأوضحوا أنهم يضطرون إلى إغلاق نوافذهم على الدوام لمنع الحشرات والروائح الكريهة من الوصول إلى منازلهم، واصفين وجود الحظائر في الحي بأنه "غير لائق".
وناشدوا أمانة العاصمة المقدسة التدخل على وجه السرعة، وإنهاء وجود هذه الحظائر.
وشكوا من عدم إكمال مشروع الإنارة مطالبين بمحاسبة المقاول الذي لم يكمل مشروع الإنارة ورصف الشوارع على مدى الأشهر الماضية.
، إزالة حظائر أغنام "الشرائع 12" بمكة تثير تفاعل السكان: 4 رؤوس لا تكفي ،
المصدر : الخليج 365
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