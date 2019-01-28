متطوعتان بهلال الباحة تنقذان طالبة دخلت في غيبوبة إثر سقوطها بالمدرسة

أسهمت متطوعتان بالهلال الأحمر في إنقاذ طالبة بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس نتيجة ارتطامها بطالبة أخرى ودخولها في حالة إغماء، في مدرستها بمركز بهر، في محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة.

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، عن تلقي غرفة عمليات الهلال الأحمر بلاغًا يفيد بسقوط طالبة على رأسها بعد اصطدامها بزميلة لها، ودخولها في حالة غيبوبة.

وأضاف الزهراني أن المتطوعتين بالهلال الأحمر؛ داليا عامر الغامدي وحنان عبدالله الغامدي، اللتين تدرسان بتخصص صحي، باشرتا الحالة وقامتا على الفور بتثبيت رأس المصابة خشية أن تكون تعرضت لإصابة في الرأس أو فقرات الرقبة، وتمكنَّتا- بتوفيق الله- من إعادة الوعي لها لحين وصول فرقة الهلال الأحمر للموقع والتي تولت نقل الحالة لمستشفى الملك فهد بالباحة.