تعليق الدراسة غدًا الإثنين بمدارس تبوك

وجه مدير عام تعليم تبوك، مساء اليوم الأحد، بتعليق الدراسة غدًا الإثنين، في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم تبوك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وجه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة غدًا الإثنين الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها".

وأرجعت إدارة تعليم تبوك، القرار؛ لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.