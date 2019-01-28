مدني ضباء ينقذ 3 أشخاص بعد احتجازهم في وادي المويلح

أنقذ رجال ادارة الدفاع المدني في محافظة ضباء ثلاثة أشخاص بعد احتجازهم في وادي المويلح غرب المحافظة.

وأضافت إدارة الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أصبحوا في صحة جيدة.

وجددت مديرية الدفاع المدني نصائحها للمواطنين بشأن السيول وتجمعات مياه الأمطار، وأهمها عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه التي تكون حوافها قابلة للانهيار، مع الحرص على اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

وأضافت مديرية الدفاع المدني، أن الأمطار الغزيرة يؤدي جريانها إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق؛ ما يتطلب الحذر أثناء قيادة السيارات، مع عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول لأن المياه قد تداهم السيارة بزيادة تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر على قائد السيارة مغادرة مركبته.

وتابعت: إن المياه قد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا لذلك يلزم الحذر على الطرق، وبالنسبة للأطفال فيجب عدم تركهم يلعبون جول مناطق تجمعات مياه الأمطار، علما بأن النظر إلى مجري السيل قد يتسبب في الدوار؛ ما يؤدي إلى السقوط فيه.

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، إن هناك استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة».

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «القصيم، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض والشرقية».

وأوضحت الهيئة، أنه متوقع تسجيل منطقتي «جازان، بيشة» أعلى درجة حرارة غدًا الاثنين؛ حيث تصل إلى 32 درجة، فيما تُسجل طريف أدنى درجة حرارة وتصل إلى 10 درجات.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.لأن المك