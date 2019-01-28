السعودية اليوم / تعليق الدراسة غداً في مدارس عرعر



عرعر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في مدارس عرعر .

ويأتي تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة .

// انتهى //

01:33ت م

0245



عرعر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية تعليق الدراسة ليوم غد الإثنين في مدارس عرعر .ويأتي تعليق الدراسة نظراً للحالة الجوية وبناءً على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تؤكد استمرار الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة .// انتهى //01:33ت م0245

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