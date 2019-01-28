السعودية اليوم / بلدية أشواق تباشر نزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة له



تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

باشرت بلدية مركز أشواق ممثلة بفرق الطوارئ اليوم, أعمال فتح الطرق وتنظيفها من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة له.

وأوضح رئيس بلدية أشواق سعيد بن خليل السعيد. أن الفرق الميدانية المزود بالكوادر الفنية والمعدات يعمل حاليًا على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المركز والقرى، مؤكدًا نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.

وبين أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك ومنها المركز والقرى الواقعة شمال محافظة ضباء، حيث تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الطوارئ بتكوين فرق عمل يعمل على مدار الساعة في المركز، وتزويدها بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار، مؤكدًا أن البلدية تعمل بكافة طاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مركز أشواق والقرى التابعة له.

// انتهى //

00:39ت م

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تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسباشرت بلدية مركز أشواق ممثلة بفرق الطوارئ اليوم, أعمال فتح الطرق وتنظيفها من الأتربة والأحجار ونزح تجمعات مياه الأمطار التي هطلت على المركز والقرى التابعة له.وأوضح رئيس بلدية أشواق سعيد بن خليل السعيد. أن الفرق الميدانية المزود بالكوادر الفنية والمعدات يعمل حاليًا على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المركز والقرى، مؤكدًا نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.وبين أن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك ومنها المركز والقرى الواقعة شمال محافظة ضباء، حيث تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية في قسم الطوارئ بتكوين فرق عمل يعمل على مدار الساعة في المركز، وتزويدها بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار، مؤكدًا أن البلدية تعمل بكافة طاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مركز أشواق والقرى التابعة له.// انتهى //00:39ت م0243

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