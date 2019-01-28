السعودية اليوم / خفر السواحل الجزائري ينقذ 52 مهاجرًا سريًا شمال غرب الجزائر



الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

أنقذ خفر السواحل الجزائري اليوم 52 مهاجرًا إفريقيًا كانوا في هجرة سرية إلى شمال المتوسط على متن قارب تقليدي الصنع بشواطئ الغزوات شمال غرب الجزائر.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن القارب كان على وشك الغرق عندما هرعت لهم طواقم النجدة، وأن خمسة من بين المهاجرين كانوا في وضع حرج وقد تم نقلهم إلى المستشفى.

// انتهى //

00:18ت م

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الجزائر 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسأنقذ خفر السواحل الجزائري اليوم 52 مهاجرًا إفريقيًا كانوا في هجرة سرية إلى شمال المتوسط على متن قارب تقليدي الصنع بشواطئ الغزوات شمال غرب الجزائر.وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية أن القارب كان على وشك الغرق عندما هرعت لهم طواقم النجدة، وأن خمسة من بين المهاجرين كانوا في وضع حرج وقد تم نقلهم إلى المستشفى.// انتهى //00:18ت م0242

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