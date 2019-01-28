

تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واس

وجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.

ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة وعملًا بما جاءت به التعاميم المنظمة للتدريب في هذه الظروف وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.

// انتهى //

00:15ت م

0241



تبوك 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واسوجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري بتعليق التدريب ليوم غد الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة وعملًا بما جاءت به التعاميم المنظمة للتدريب في هذه الظروف وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.// انتهى //00:15ت م0241

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بتبوك يعلق الدراسة في تبوك وضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.