شكرا لقرائتكم خبر عن السلاسل تكبل المواقف بـ«خليج الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

تتزايد معاناة سكان حي الخليج بالدمام كل يوم؛ نظرا للأضرار التي سببتها مياه الصرف الصحي في الشوارع، وما قام به بعض أصحاب المحلات التجارية من حجز وتكبيل للمواقف القريبة من محلاتهم الواقعة على أطراف الشوارع بداخل الحي.

وفي جولة ميدانية لـ«اليوم» رصدت عدستها مجموعة من الطرقات التي كبل أصحاب المحلات مواقف السيارات القريبة منهم بالسلاسل، مما دعا البعض لأن يوقف سيارته فوق الرصيف، وشوارع أخرى تسبح في مياه الصرف الصحي، ومبانٍ آيلة للسقوط منتشرة في أماكن بداخل الحي، والتقينا في جولتنا بمجموعة من قاطني الحي الذين عبروا عن حجم المعاناة وناشدوا الجهات ذات الاختصاص بسرعة التدخل لحل معاناتهم مع الطرقات التي أنهكت سياراتهم.

”الخليج 365” نقلت مناشدات السكان بحي الخليج للمتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان الذي بدوره قال: «بخصوص المواقف، إذا كان صاحب المحل يحتجز الموقف بسلاسل أو أعمدة فهذا يعتبر مخالفا لأنظمة البلدية، والإدارة المختصة لدينا تتابع الكثير من المخالفات من هذا النوع، ويتم تغريم المتسبب بمخالفة استخدام الطرق والساحات العامة، وتتم إزالة التعدي. مشيرا إلى أن إدارة البلاغات 940 تتلقى أية وقائع».

وأضاف الصفيان: إن هناك الكثير من الشوارع في المناطق المركزية بحاجة ماسة للصيانة وقد تم الرفع لإدارة التشغيل والصيانة بهذا الخصوص، حيث إنها جهة الاختصاص فيما يتعلق بصيانة الطرق والأرصفة وتم إدراجها ضمن المشاريع القادمة بإذن الله.

وبين أنه فيما يخص المباني الآيلة للسقوط توجد لجنة مكونة من عدة جهات حكومية مثل الأمانة والإمارة والشرطة والدفاع المدني والسياحة والكهرباء والمياه والاتصالات، وهذه اللجنة مختصة برصد المباني المتهالكة في جميع مناطق الحاضرة وليس في حي الخليج فقط، أما من ناحية الإجراءات، فهي تبدأ برصد الموقع وإعداد محضر مشترك ثم البدء بمخاطبة المالك أو السكان بالإخلاء أو الترميم، وفي حال عجز المالك عن الترميم أو الإزالة تتم الإزالة بمتابعة اللجنة عن طريق معدات الأمانة.