شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من أعمال صيانة الطرق بالعوامية خلال 33 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية القطيف أمس الأحد، البدء في أعمال صيانة الطرق ببلدة العوامية بمحافظة القطيف والانتهاء منها خلال 33 يوما.

وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل، أن أعمال الصيانة في بلدة العوامية تشمل طريق الإمام علي بن أبي طالب الذي يبدأ من دوار صفوى إلى مدخل وسط العوامية، لافتا إلى أن أعمال الصيانة الجاري تنفيذها تشمل سفلتة وأرصفة الطريق المذكور، بالإضافة إلى تركيب وسائل السلامة المرورية.

الشوارع الحيوية

مبينا أن الطريق يبلغ طوله 2700 متر طولي، مشيرا إلى أن العقد الموقع مع الشركة المنفذة ينص على الانتهاء من أعمال الصيانة في غضون 33 يوما، مؤكدا أن طريق الإمام علي بن أبي طالب من الشوارع الحيوية والرئيسية التي تخدم الكثير من أهالي العوامية والمواطنين من مختلف القرى المجاورة.

خطة شاملة

وقال: إن المشروع يأتي ضمن مشاريع الصيانة التي تقوم بها البلدية، واستمرارا لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، مشيرا إلى أن البلدية تسعى من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشاريع السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

تطوير المرافق

وأشار المهندس مغربل إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة تضاف إلى جملة المشاريع العديدة التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن، مبينا أن مشاريع محافظة القطيف تأتي لاستكمال البنى التحتية، وكذلك لتطوير المرافق العامة المتوافقة مع النظرة العامة والشاملة لرؤية المملكة لخطط التطوير للارتقاء بالمحافظة لتكون شاملة الخدمات، حيث حرصت البلدية على استكمال المشاريع ضمن الجدول الزمني مع الشركات المنفذة.

وأكد أن بلدية محافظة القطيف تعمل على تنفيذ جميع الأعمال الخدمية بشكل سريع، والذي يأتي من الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتهيئة سبل الراحة، من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من خدمات بلدية.

واقع ملموس

مضيفا إن جميع هذه المشاريع تهدف لتطوير المحافظة، واستكمال البنى التحتية واستكمال ما بدأته في الفترة الماضية، لافتا إلى أن البلدية تسعى لأن تكون محافظة القطيف والمناطق التابعة لها في أجمل وأبهى صورة من خلال المشاريع المميزة لتحويل هذه المجهودات إلى واقع ملموس من أجل الوصول إلى الأهداف المرسومة وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم كل ما فيه خدمة للوطن والمواطن، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.