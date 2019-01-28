شكرا لقرائتكم السيول المنقولة تغلق طريق تبوك – المدينة المنورة في الاتجاهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر أمن الطرق مستخدمي طريق تبوك- المدينة المنورة بين محافظة تيماء ومركز القليبة؛ من أنه تم إغلاق الطريق في كلا الاتجاهين بسبب السيول المنقولة.

وأكد أمن الطرق أنه جاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، متمنيًا لهم السلامة والأمان.

وفي وقت سابق، أكد الدفاع المدني أن هناك 11 منطقة ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة مطرية.

وقال المدني: إن مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، والقصيم، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والجوف“ ستشهد الأيام القادمة حالة مطرية، داعيةً المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.



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