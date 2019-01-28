شكرا لقرائتكم التدريب التقني والمهني بتبوك يعلن تعليق الدراسة في تبوك وضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب لليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.

ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة وعملًا بما جاءت به التعاميم المنظمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.

وقبل قليل، وجه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها؛ وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.



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