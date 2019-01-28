شكرا لقرائتكم الجوف تحت زخات المطر وتعليق الدراسة في المدارس المتضررة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة منذ صباح أمس الأحد، وتستمر حتى صباح اليوم الاثنين، على منطقة الجوف وشملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل والمراكز التابعة لها.

وبحسب تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتعرض معظم مناطق المملكة لتقلبات جوية، تتمثل في رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وغيوم رعدية، تصحب بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، فيما شدد الدفاع المدني على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.

وناشد أولياء أمور الطلاب والطالبات في الجوف إدارة تعليم المنطقة بالنظر للحالة الممطرة، مطالبين بتعليق الدراسة اليوم الاثنين بسبب تواصل الأمطار، ولكن دون أي رد فعل رسمي حتى الآن.

ووجه مدير تعليم الجوف بالإنابة، عبدالله الزيدان، بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم لليوم الاثنين بسبب الأمطار الغزيرة، ويشمل ذلك الكادرين التعليمي والإداري في المدارس.

وقبل قليل، علق وزير التعليم حمد آل الشيخ على تعليق الدراسة في منطقة تبوك بسبب الطقس.

وقال آل الشيخ: “آمل أن يشمل التعليق المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة؛ حفاظًا على سلامة الجميع”.

ووجه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة اليوم الاثنين الموافق 22/ 5/ 1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها؛ وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.



مختارات التعليم تودع لمنسوبيها 6 أيام من العلاوة السنوية فقط !



وزارة الدفاع تفتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.