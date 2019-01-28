شكرا لقرائتكم 3 تحذيرات من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة .. أمطار وغبار لمدة 12 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتكون على مناطق رابغ ومستورة وثول وخليص، وتمتد إلى الكامل.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الساعة 12 منتصف الليل وتستمر لمدة 12 ساعة.

وفي جدة وذهبان وعسفان وأبحر والشعيبة، تشهد هذه المناطق من الساعة الـ6 صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

أما في رابع ومستورة وثول وخليص والأجزاء المجاورة، فتتعرض إلى أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول من الرابعة صباح اليوم وحتى الواحدة ظهرًا.



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