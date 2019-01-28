محمد بن مسعود - الدمام - بسبب الأمطار.. وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء. ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب. "التقني والمهني" تعلِّق التدريب في تبوك وضباء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28 وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء. ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 12:28 AM بسبب الأمطار.. وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات بسبب الأمطار.. وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء. ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب. ، "التقني والمهني" تعلِّق التدريب في تبوك وضباء ،

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