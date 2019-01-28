، "الأرصاد": تنبيهان متقدمان لمكة بأمطار وسيول.. وأتربة مثارة على الرياض والقصيم ،

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّهت مدنًا عدة بتدني الرؤية الأفقية.. وتستمر الحالات حتى الثامنة من مساء الاثنين

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والرياض.

وتفصيلاً، خصت الهيئة منطقة مكة المكرمة بتنبيهين متقدمين، قالت في الأول إن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل رابغ مستورة وثول خليص والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ4.00 فجر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 ظهر الاثنين.

وفي التنبيه المتقدم الثاني قالت "الأرصاد" إن منطقة مكة المكرمة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتشمل جدة وذهبان وسعفان وأبحر، وتمتد إلى الشعيبة. وتبدأ الحالة الساعة الـ6.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 ظهر الاثنين.

وأصدرت الهيئة في وقت سابق أمس تنبيهًا آخر لمنطقة مكة المكرمة، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد هطول أمطار رعدية، ورياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل رابغ ومستورة وثول وخليص والأجزاء المجاورة، وتمتد إلى الكامل، وتبدأ منتصف ليل الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 ظهر الاثنين.

ونبهت "الأرصاد" منطقة القصيم بتنبيه ذكرت فيه أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية مع فرص تكوُّن سُحب رعدية. وتشمل الحالة بريدة وعنيزة والبدائع والرس والمذنب والصقور ورياض الخبراء والشماسية والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ21.05 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 مساء الاثنين.

كما نبهت هيئة الأرصاد منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية المثارة، وتشمل جدة ومكة المكرمة ورابغ وذهبان ومدركة والكامل والشعيبة والليث وتربة والموية والأجزاء المجاورة والطريق الساحلي إلى جازان، وتبدأ الساعة الـ21.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى السادسة من صباح الاثنين.

وكذلك نبهت منطقة الرياض بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة التي تحد من الرؤية الأفقية، وتشمل الخرج والرياض والأفلاج والمجمعة ورماح ووادي الدواسر والدوادمي والأجزاء المجاورة والطريق الساحلي إلى جازان، وتبدأ الساعة الـ21.00 من مساء الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.