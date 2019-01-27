الان تتابع متطوعتان تنقذان طالبة أصيبت بالرأس في مجمع بهر الأكاديمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أنقذت متطوعتان طالبة بعد أن تعرضت لإصابة في الرأس نتيجة ارتطامها بطالبة أخرى ودخولها بحالة إغماء داخل المجمع الأكاديمي ببهر.

وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد الزهراني، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا عن سقوط طالبة على رأسها بعد تصادمها مع طالبة أخرى ودخولها في حالة غيبوبة.

وأضاف الزهراني: “باشرت المتطوعتان بالهلال الأحمر داليه عامر الغامدي وحنان عبدالله الغامدي واللتان تدرسان بتخصص صحي الحالة قامتا على الفور بتثبيت رأس المصابه خشية أن تكون تعرضت لإصابة في الرأس أو فقرات الرقبة، وتمكنتا بتوفيق الله من استعادة وعيها لحين وصول فرق الهلال الأحمر للموقع والتي تولت نقل الحالة لمستشفى الملك فهد بالباحة”.