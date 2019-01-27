، شاهد.. الزهور البيضاء وعبير الأقحوان يعانقان روضة خريم شرق الرياض ،

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تصوير: عبدالله النحيط
رصدت عدسة "الخليج 365" جمال الطبيعة في روضة "خريم" الواقعة في نطاق محافظة "رماح" شرق مدينة الرياض؛ حيث اكتست الروضة بالأخضر الزاهي، ورصعها الخالق ببياض الزهور "الأقحوان" الذي يتسيد المشهد ويتراقص طرباً مع الهواء العليل الدافئ الذي يساعد في إطالة عمر الربيع هذا العام لتوسط درجات الحرارة.
وتفصيلا: تعد روضة "خريم" من أكبر الرياض في المملكة من حيث المساحة، وتضم كماً كبيراً من النباتات والأشجار كالأرطى والسدر والسلم والطلح والعشر والعوسج والثمام والأقحوان والرمث والشبرم والشيح والقيصوم والخبيز والرشاد والقطينة والمكر والنصي والحميض والحنوة والحوى والحوذان والربلة، وغيرها من النباتات التي تشتهر بها منطقة نجد تحديداً.
وتعيد "خريم" إلى أذهان الشعب السعودي ذكرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - حيث كانت موطناً له في فصل الربيع، وشهدت الروضة استقبال العديد من قادة العالم، ولعل من أهمهم رؤساء الولايات المتحدة الأربعة "بوش الأب، بيل كلينتون، بوش الأبن، أوباما"، وكذلك الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والعديد من رجالات السياسة والمال والأعمال في العالم.
شاهد.. الزهور البيضاء وعبير الأقحوان يعانقان روضة خريم شرق الرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
تصوير: عبدالله النحيط
رصدت عدسة "الخليج 365" جمال الطبيعة في روضة "خريم" الواقعة في نطاق محافظة "رماح" شرق مدينة الرياض؛ حيث اكتست الروضة بالأخضر الزاهي، ورصعها الخالق ببياض الزهور "الأقحوان" الذي يتسيد المشهد ويتراقص طرباً مع الهواء العليل الدافئ الذي يساعد في إطالة عمر الربيع هذا العام لتوسط درجات الحرارة.
وتفصيلا: تعد روضة "خريم" من أكبر الرياض في المملكة من حيث المساحة، وتضم كماً كبيراً من النباتات والأشجار كالأرطى والسدر والسلم والطلح والعشر والعوسج والثمام والأقحوان والرمث والشبرم والشيح والقيصوم والخبيز والرشاد والقطينة والمكر والنصي والحميض والحنوة والحوى والحوذان والربلة، وغيرها من النباتات التي تشتهر بها منطقة نجد تحديداً.
وتعيد "خريم" إلى أذهان الشعب السعودي ذكرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - حيث كانت موطناً له في فصل الربيع، وشهدت الروضة استقبال العديد من قادة العالم، ولعل من أهمهم رؤساء الولايات المتحدة الأربعة "بوش الأب، بيل كلينتون، بوش الأبن، أوباما"، وكذلك الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والعديد من رجالات السياسة والمال والأعمال في العالم.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:25 PM
تضم كماً كبيراً من النباتات والأشجار كالأرطى والسدر والسلم والطلح وغيرها
تصوير: عبدالله النحيط
رصدت عدسة "الخليج 365" جمال الطبيعة في روضة "خريم" الواقعة في نطاق محافظة "رماح" شرق مدينة الرياض؛ حيث اكتست الروضة بالأخضر الزاهي، ورصعها الخالق ببياض الزهور "الأقحوان" الذي يتسيد المشهد ويتراقص طرباً مع الهواء العليل الدافئ الذي يساعد في إطالة عمر الربيع هذا العام لتوسط درجات الحرارة.
وتفصيلا: تعد روضة "خريم" من أكبر الرياض في المملكة من حيث المساحة، وتضم كماً كبيراً من النباتات والأشجار كالأرطى والسدر والسلم والطلح والعشر والعوسج والثمام والأقحوان والرمث والشبرم والشيح والقيصوم والخبيز والرشاد والقطينة والمكر والنصي والحميض والحنوة والحوى والحوذان والربلة، وغيرها من النباتات التي تشتهر بها منطقة نجد تحديداً.
وتعيد "خريم" إلى أذهان الشعب السعودي ذكرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله - حيث كانت موطناً له في فصل الربيع، وشهدت الروضة استقبال العديد من قادة العالم، ولعل من أهمهم رؤساء الولايات المتحدة الأربعة "بوش الأب، بيل كلينتون، بوش الأبن، أوباما"، وكذلك الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والعديد من رجالات السياسة والمال والأعمال في العالم.
، شاهد.. الزهور البيضاء وعبير الأقحوان يعانقان روضة خريم شرق الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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