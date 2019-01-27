محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440. وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب. "تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً هادي العصيمي الخليج 365 2019-01-27 أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440. وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 11:20 PM أعلنت الإدارة العامة لتعليم مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، عن اختبار ما يقارب 520 مرشحاً ومرشحة من المتقدمين للترشيح بالعمل الإشرافي للعام 1440. وأوضحت أن الاختبار سيقام غداً الاثنين، وسيكون بعد صلاة المغرب بمقر مدرسة الملك عبدالعزيز والمرشحات بمقر الثانوية 46 في تمام الساعة 6:45 المغرب. ، "تعليم مكة": اختبار 520 مرشحاً ومرشحة من المرشحين بالعمل الإشرافي غداً ،

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