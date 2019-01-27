- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، في وفاة والدتهم، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.
وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما قدمت أسرة الصفيان، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.
"سعود بن نايف" يعزي أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، في وفاة والدتهم، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.
وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما قدمت أسرة الصفيان، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:12 PM
قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، في وفاة والدتهم، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.
وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما قدمت أسرة الصفيان، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.
، "سعود بن نايف" يعزي أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سعود بن نايف" يعزي أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.