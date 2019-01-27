، "سعود بن نايف" يعزي أسرة "الصفيان" في وفاة والدتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم، واجب العزاء إلى محافظ القطيف خالد الصفيان، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات محمد الصفيان، في وفاة والدتهم، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.

وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الصفيان، سائلاً الله للفقيدة المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته.

فيما قدمت أسرة الصفيان، الشكر لأمير المنطقة الشرقية على تقديمه واجب العزاء، مؤكدين أن هذا ما تعودنا عليه من قيادتنا الرشيدة في الوقوف مع المواطنين في أفراحهم وفي أحزانهم.