محمد بن مسعود - الدمام - لاستمرار هطولها بغزارة وحرصاً على سلامة الطلاب وجه مدير عام ‎تعليم تبوك بتعليق الدراسة غداً -الإثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم. ‏‎الأمطار تعلق الدراسة في مدارس تبوك ومحافظة ضباء بدر الجبل الخليج 365 2019-01-27 وجه مدير عام ‎تعليم تبوك بتعليق الدراسة غداً -الإثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم. 27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 11:05 PM لاستمرار هطولها بغزارة وحرصاً على سلامة الطلاب لاستمرار هطولها بغزارة وحرصاً على سلامة الطلاب وجه مدير عام ‎تعليم تبوك بتعليق الدراسة غداً -الإثنين في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم. ، ‏‎الأمطار تعلق الدراسة في مدارس تبوك ومحافظة ضباء ،

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