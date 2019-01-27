، السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسيا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تعمل السعودية على وضع نفسها في موقع جيوسياسي جديد؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى استمرار علاقاتها التاريخية الوطيدة مع الولايات المتحدة تعمل كذلك في الوقت نفسه على إقامة روابط جديدة، تعتمد في الغالب على تعاون أسواق النفط مع روسيا.
وذكر موقع "safehaven" أن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، شهد إعلان العملاق السعودي "أرامكو" تطلُّعه إلى امتلاك أصول للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، واستثمار مليارات الدولارات، وتصبح لاعبًا عالميًّا في قطاع الغاز.
ونوعت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة استثماراتها في الكثير من البلدان، بما في ذلك امتلاكها حاليًا مجمع موتيفا في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودي، تعمل الرياض وموسكو المنافس التاريخي للولايات المتحدة على توطيد علاقاتهما.
والجانبان السعودي والروسي يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضَعْف الطلب في الأسواق الناشئة.
وكذلك يتطلع السعوديون والروس حاليًا إلى علاقات متطورة في مجال الغاز؛ لتصبح السعودية مستثمرًا رئيسيًّا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
ويشير التقرير إلى أن الرياض وموسكو يعززان قوتهما على النفط والغاز، سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية، وتشكيل السعودية تحالفًا جيوسياسيًّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة.
السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسياخالد علي الخليج 365 2019-01-27
تعمل السعودية على وضع نفسها في موقع جيوسياسي جديد؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى استمرار علاقاتها التاريخية الوطيدة مع الولايات المتحدة تعمل كذلك في الوقت نفسه على إقامة روابط جديدة، تعتمد في الغالب على تعاون أسواق النفط مع روسيا.
وذكر موقع "safehaven" أن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، شهد إعلان العملاق السعودي "أرامكو" تطلُّعه إلى امتلاك أصول للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، واستثمار مليارات الدولارات، وتصبح لاعبًا عالميًّا في قطاع الغاز.
ونوعت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة استثماراتها في الكثير من البلدان، بما في ذلك امتلاكها حاليًا مجمع موتيفا في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودي، تعمل الرياض وموسكو المنافس التاريخي للولايات المتحدة على توطيد علاقاتهما.
والجانبان السعودي والروسي يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضَعْف الطلب في الأسواق الناشئة.
وكذلك يتطلع السعوديون والروس حاليًا إلى علاقات متطورة في مجال الغاز؛ لتصبح السعودية مستثمرًا رئيسيًّا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
ويشير التقرير إلى أن الرياض وموسكو يعززان قوتهما على النفط والغاز، سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية، وتشكيل السعودية تحالفًا جيوسياسيًّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:36 PM
تشكِّل تحالفًا يضمن الاستقرار للشرق الأوسط المنهك
تعمل السعودية على وضع نفسها في موقع جيوسياسي جديد؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه إلى استمرار علاقاتها التاريخية الوطيدة مع الولايات المتحدة تعمل كذلك في الوقت نفسه على إقامة روابط جديدة، تعتمد في الغالب على تعاون أسواق النفط مع روسيا.
وذكر موقع "safehaven" أن المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، شهد إعلان العملاق السعودي "أرامكو" تطلُّعه إلى امتلاك أصول للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، واستثمار مليارات الدولارات، وتصبح لاعبًا عالميًّا في قطاع الغاز.
ونوعت أرامكو السعودية في الآونة الأخيرة استثماراتها في الكثير من البلدان، بما في ذلك امتلاكها حاليًا مجمع موتيفا في ولاية تكساس الأمريكية، وهي أكبر مصفاة للنفط في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، التي تعود إلى عهد فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك عندما ساعدت المملكة في تطوير صناعة النفط السعودي، تعمل الرياض وموسكو المنافس التاريخي للولايات المتحدة على توطيد علاقاتهما.
والجانبان السعودي والروسي يتفقان بشكل كبير في أسواق النفط، وعلاقاتهما متنامية، واتفق الجانبان في 2016 على تحقيق التوازن في أسواق النفط التي كانت تشهد زيادة في العرض، كما اتفق الجانبان في العام الماضي مرة أخرى على خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في الأسواق وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وضَعْف الطلب في الأسواق الناشئة.
وكذلك يتطلع السعوديون والروس حاليًا إلى علاقات متطورة في مجال الغاز؛ لتصبح السعودية مستثمرًا رئيسيًّا في قطاع الغاز الطبيعي المسال في روسيا.
ويشير التقرير إلى أن الرياض وموسكو يعززان قوتهما على النفط والغاز، سواء من حيث الاستثمارات في قطاعات كل منهما، أو السيطرة على أسعار النفط العالمية، وتشكيل السعودية تحالفًا جيوسياسيًّا يضمن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط المنهكة.
، السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية في موقع جوسياسي جديد.. علاقة تاريخية مع أمريكا وروابط نفط وغاز مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.