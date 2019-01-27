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تعرَّض حساب إدارة التعليم بمحافظة المخواة في "تويتر" للاختراق. وقد قامت إدارة التعليم باستعادة حسابها، وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ"الخليج 365" أنه تم اختراق حساب إدارة التعليم مساء أمس، وتم استعادة الحساب -ولله الحمد- من قِبل الفريق التقني.
وأضاف "العمري" بأن الإدارة استكملت إجراءاتها النظامية بحق المخترق، وملاحقته قانونيًّا، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تم فيها اختراق حساب إدارة تعليم المخواة خلال هذا العام.
اختراق حساب "تعليم المخواة" للمرة الثانية خلال عامسلطان السهيمي الخليج 365 2019-01-27
تعرَّض حساب إدارة التعليم بمحافظة المخواة في "تويتر" للاختراق. وقد قامت إدارة التعليم باستعادة حسابها، وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ"الخليج 365" أنه تم اختراق حساب إدارة التعليم مساء أمس، وتم استعادة الحساب -ولله الحمد- من قِبل الفريق التقني.
وأضاف "العمري" بأن الإدارة استكملت إجراءاتها النظامية بحق المخترق، وملاحقته قانونيًّا، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تم فيها اختراق حساب إدارة تعليم المخواة خلال هذا العام.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:29 PM
الإدارة استعادت حسابها وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا
تعرَّض حساب إدارة التعليم بمحافظة المخواة في "تويتر" للاختراق. وقد قامت إدارة التعليم باستعادة حسابها، وأكدت أنها ستلاحق المخترق قانونيًّا.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري لـ"الخليج 365" أنه تم اختراق حساب إدارة التعليم مساء أمس، وتم استعادة الحساب -ولله الحمد- من قِبل الفريق التقني.
وأضاف "العمري" بأن الإدارة استكملت إجراءاتها النظامية بحق المخترق، وملاحقته قانونيًّا، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تم فيها اختراق حساب إدارة تعليم المخواة خلال هذا العام.
، اختراق حساب "تعليم المخواة" للمرة الثانية خلال عام ،
المصدر : الخليج 365
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