، الهلال يواجه بيراميدز المصري ودّيًّا في شهر مارس ،

- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال توصُّله إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز المصري لأجراء لقاء ودي في شهر مارس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وقال الحساب الرسمي للهلال على "تويتر": "بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًّا في شهر مارس المقبل في #محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا.
يذكر أن بيراميدز مملوك لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ حيث يحتلّ المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.
الهلال يواجه بيراميدز المصري ودّيًّا في شهر مارسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-27
أعلن نادي الهلال توصُّله إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز المصري لأجراء لقاء ودي في شهر مارس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وقال الحساب الرسمي للهلال على "تويتر": "بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًّا في شهر مارس المقبل في #محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا.
يذكر أن بيراميدز مملوك لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ حيث يحتلّ المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.
27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:34 PM
أعلن نادي الهلال توصُّله إلى اتفاق مع إدارة نادي بيراميدز المصري لأجراء لقاء ودي في شهر مارس القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
وقال الحساب الرسمي للهلال على "تويتر": "بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًّا في شهر مارس المقبل في #محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا.
يذكر أن بيراميدز مملوك لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ؛ حيث يحتلّ المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري.
، الهلال يواجه بيراميدز المصري ودّيًّا في شهر مارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواجه بيراميدز المصري ودّيًّا في شهر مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.