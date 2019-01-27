تفاصيل العلاوة السنوية 1440 للعسكريين في السعودية

أثار صرف العلاوة السنوية للموظفين السعوديين للعام الهجري 1440، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وخاصة في ما يتعلق بعلاوة العسكريين.

وأعلنت الجهات الحكومية، أنه سيتم إيداع العلاوة السنوية 1440، في حسابات الموظفين خلال ساعات مع راتب شهر يناير/كانون الثاني.

واختلفت القطاعات الحكومية في هذا الصدد؛ حيث قررت بعضها إعادة العلاوة كـ"فروقات" لمدة 6 أيام فقط مع راتب يناير/كانون الثاني، بحجة أن الرواتب أصبحت تصرف بالتاريخ الميلادي.

والعلاوه السنويه للموظفين للعام الحالي بالسعودية تتراوح ما بين الـ 135 إلي 865 ريالًا سعوديًّا، يتم إضافتها إلي رواتب الموظفين بالسعودية مع بداية كل عام ميلادي جديد. وفق موقع "الدرر"

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، غالبيتهم من السعوديين، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين.