

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها.

كما طالبت الوزارة صرف الرواتب والأجور بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، مؤكدة على أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.



كانت هذه تفاصيل خبر توجيه عاجل من وزارة المالية لـجميع الجهات الحكومية بشأن العلاوة السنوية.. وهذا ما أمرت به ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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