التعليم تدعو طلاب الثانوية لمسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ

دعت وزارة التعليم طلاب وطالبات الثانوية للمشاركة في مسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن المسابقة تنظمها، دارة الملك عبد العزير بالشراكة مع الوزارة، عن طريق المدارس ويستمر تسجيل الراغبين في المشاركة حتى يوم الخميس المقبل.

ويشارك في المسابقة طلبة المرحلة الثانوية- بنين وبنات- من مدارس التعليم العام سواء الحكومية أو الأهلية، وتشمل الأسئلة المعلومات التاريخية للمملكة والتاريخ الدولي، من خلال آليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين؛ حيث يقدمون محتوى معرفي مهاري يرتبط بتاريخ المملكة وما يتصل به من تراث مادي ومعنوي وتاريخ العالم وما فيه من حضارات وأحداث تاريخية.

كما ترتكز المسابقة إلى رؤية المملكة 2030، وتستهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، لدى الطلاب والطالبات والتعرف على تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، فضلا عن الاطلاع على تاريخ العالم وما يشمله من مختلف الأحداث والحضارات والثقافات.

وتشمل الأسئلة المقرر توجيهها للمشاركين في المسابقة المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، والسير والإعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا، ويتم التسجيل في المسابقة من خلال الرابط.

وتشترط المسابقة أن يكون المتقدم لها، سعودي الجنسية، ويلتزم بالمشاركة في جميع مراحل الأولمبياد، بالإضافة إلى موافقة ولي الأمر على الاشتراك في المسابقة، مع الالزام بمواعيدها المحددة، علما بأن اللجنة المنظمة ليست مسؤولة عن حدوث أي خلل في تشغيل الأجهزة لدخول الطلاب للمسابقة أإلكترونيا خلال فترة التصفيات المقرر تنفيذها داخل المدارس.

يُذكر أن دارة الملك عبد العزيز، أنشئت بموجب المرسوم الملكي عام 1972، وقد تم إنشاؤها لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، وتهدف إلى تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، وطبعها وترجمتها، وتاريخ وآثار الجزيرة العربية والدول العربية والإسلامية بشكل عام.

وتقوم دارة الملك عبد العزيز بعدة مهام، منها إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديما وحديثا بصفة عامة، فضلًا عن إنشاء قاعة تذكارية تضمن كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز الوثائقية وغيرها، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.

كما تمنح جائزة سنوية باسم جائزة الملك عبد العزيز، وتصدر مجلة ثقافية تخدم أغراضها، ولديها مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة التي لها جهود في خدمة الباحثين والباحثات في مجال اختصاصاتها.