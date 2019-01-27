بالصور.. البريد يشحن 900 طرد خلال الأيام الثلاثة الأولى لمهرجان الزيتون

قام البريد السعودي بشحن 900 طرد، خلال الثلاثة أيام الأولى من المهرجان الذي انطلقت فعالياته الأربعاء الماضي.

ويُعد البريد السعودي شريكًا لمهرجان الزيتون الدولي الثاني عشر، ويقوم بالشحن لكل مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من مشتريات معرض الزيتون، وأغلبها لزيت الزيتون.

وأدى تحسن الطقس حتى نهاية عطلة الأسبوع أمس، بعد موجة شديدة البرودة شهدتها المناطق الشمالية، إلي زيادة إقبال المتسوقين والزائرين لمهرجان الزيتون، الذي أعلنت أمانة المنطقة عن إطلاق نسخته الدولية الأولى هذا العام تحت شعار «زيتوننا ثروة» في مركز الأمير عبدالإله الحضاري.

وبيَّن نائب رئيس اللجنة الإعلامية محمد هليل الرويلي، أن التحسن النسبي في حالة الطقس أدى إلى توافد آلاف الزوار والمتسوقين من محافظات ومراكز وقرى المنطقة والمناطق المجاورة والقريبة إلى المعرض، مشيرا إلى أن المعرض شهد حركة بيع واسعة من قبل المنتجين.

وأضاف الرويلي، أن المعرض شهد مشاركة أكثر من ستين عارضًا، فضلا عن الشركات الزراعية الوطنية العملاقة في المنطقة، وسوقوا أكثر من 100 طن زيت زيتون، وأكثر من 15 طنًا من خل الزيتون، بالإضافة إلى المشتقات الأخرى من شجرة الزيتون كالفحم والصابون والأوراق.

وأضاف «الرويلي»، أن شجرة الزيتون المباركة حققت بُعدًا اقتصاديًا ذا استراتيجية إنتاجية غنية كفلت النماء والازدهار، وتحمل معاني التآلف بين الأرض والإنسان، لدى ثقافة أهالي الجوف.

وواصلت أجنحة وأقسام الدوائر والجهات الحكومية المشاركة بالمعرض، فعالياتها وبرامجها المتنوعة لليوم الرابع على التوالي، كما وزعت الجوائز على المشاركين والمتسابقين من الأطفال، وتكمل فرقة التراث الشعبي الفنية الإماراتية، تقديم موروثها وتراثها الشعبي والفني على مسرح خيمة الفعاليات.

وفي خيمة «ليال الطرب» أدى الفنان الشعبي مسلم المسلم أربع وصلات غنائية استهلها بأغنيتين للفنان الراحل طلال مداح هما «اليوم ممكن تقولي يا نفس إنك سعيدة»، و«تعبت يدي». وأغنية «أصبر روحي بغيابك»، وقبل نهاية السهرة الفنية طالب جمهور المعرض من الفنان أن يشدو بأغنية الفنانة اللبنانية الراحلة صباح «يانا يانا».

ويشارك البريد السعودي كراع ذهبي لمهرجان الزيتون؛ بهدف تعزيز حضوره في المحافل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة، والوصول إلى مختلف شرائح العملاء في جميع المناطق وتسويق منتجاته، ودعما لمبادرات تنشيط الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي الذي يعمل به شريحة كبيرة من أبناء الجوف، إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية، كما يقدم لزوار المهرجان خدمات من التسجيل في «خدمة العنوان الوطني» و«واصل».