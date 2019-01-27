مصادر «عاجل» تكشف أسباب منع وزير الشؤون الإسلامية للأطعمة بالمساجد

علمت "عاجل" من مصادرها أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، وجه بمنع دخول ثلاجات الأطعمة للمساجد، والتي تستقبل فائض الأطعمة والحلويات والمشروبات.

وذكرت المصادر أن آل الشيخ علل القرار، بما قد يترتب على هذه الأطعمة من أضرار صحية جسيمة للمصلين، كون بعضها قد يكون مجهول المصدر، إضافة لما قد ينتج عنها من روائح غير لائقة ببيوت الله .

وشدد آل الشيخ على ضرورة متابعة ثلاجات المياه، وإخراج جميع حافظات الأطعمة أو إبلاغ المتبرعين بالتصرف بها مع الاهتمام بأجهزة تبريد المياه المعلبة فقط.