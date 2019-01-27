بالصور.. ضبط 976 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في الدمام

ضبطت الفرق التفتيشية لمكتب عمل الدمام خلال الأسبوع الماضي، 976 مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

جاء ذلك بمشاركة قوة الحملات الأمنية المشتركة بقيادة العقيد سلطان القحطاني والمقدم حمود العتيبي، وأمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الدمام، والدوريات الأمنية ، ووزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمرور؛ حيث شملت الحملات عدة مواقع متفرقة بالدمام، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق .

وتنوعت المخالفات بين 4 مخالفات لقرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، و3 مخالفات بشأن عدم وجود تأمين للعمال السعوديين، و3 مخالفات تتعلق بعدم وجود عقد عمل، ومخالفة عدم وجود ملف للمنشأة و46 مخالفة لمواد نظام العمل.

كما تم ضبط 825 مخالفًا لنظام الإقامة، و35 مخالفة لممارسة نشاط بغير ترخيص ومخالفات نظافة ووجود أطعمة فاسدة وفيما يخص المرور أسفرت عن 50 مخالفة، فضلا عن مخالفات للوائح ووزارة التجارة.

وأشار مدير مكتب عمل الدمام، عمير الزهراني، إلى أن المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بالمخالفات الواردة بالمادتين 36، 39 والمتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39؛ حيث وجود مخالفات بشكل كبير في عدد من المراكز والمحلات.

وأكد «الزهراني»، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات تأنيث محال المستلزمات النسائية وتوطينها وتوطين قطاعات الأخرى ومخالفين نظام الإقامة والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

يُشار إلى أن المخالفات الواردة، بنظام العمل تشمل- وفقا للمادة 38- «قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله»، والمادة 15، التي تتضمن «عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل، أو عدم تحديث بيانات المنشأة»، وتكون العقوبة بتلك الحالة، غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

كما تتضمن المخالفات فرض غرامة قدرها ألفا ريال، في حالة «احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي دون موافقته»، و «عدم وجود لائحة تنظيمية للمنشأة والالتزام بها»، وتكون عقوبة مخالفة تلك الضوابط «10 آلاف ريال»، أما في حالة «عدم التزام صاحب العمل شهريًا برفع ملف حماية الأجور»، يتم تغريمه بمبلغ 10 آلاف ريال، وهي ذات الغرامة المقررة في حالة عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة للعاملين، وتصل الغرامة إلى 15 ألف ريال في حالة عدم الالتزام بمتطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية.