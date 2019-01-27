«الحرس الوطني» توجِّه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة

وجه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة.

وأضافت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ، أن توجيه الأمير جاء بصفة عاجلة انسجامًا مع التوجيهات السامية الكريمة.

كان الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، وجه بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات الوزارة كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًا.

قال آل الشيخ: «انسجامًا مع التوجيهات السامية وعملًا بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهتُ المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تصرف بشكل عاجل جدًا».

كما أعلن أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، صرف الفارق المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك، قائلا: «سيتم صرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت. وهذا حق للموظف كفله النظام».