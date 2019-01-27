توقعات بأمطار رعدية على 9 مناطق في المملكة.. الإثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الإثنين، إن هناك استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة».

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «القصيم، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض والشرقية».

وأوضحت الهيئة، أنه متوقع تسجيل منطقتي «جازان، بيشة» أعلى درجة حرارة غدًا الإثنين؛ حيث تصل إلى 32 درجة، فيما تُسجل طريف أدنى درجة حرارة وتصل إلى 10 درجات.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أشارت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن هناك توقعات باستمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق «تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية» من مساء اليوم إلى صباح غدٍ الإثنين، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة فجر الإثنين على سواحل منطقة مكة المكرمة والقصيم من متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة، أنه متوقع استمرار تأثير الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقة مكة المكرمة إلى صباح يوم غدٍ الإثنين.