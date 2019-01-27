السعودية اليوم / 241 مدرسة بجدة تنضم لمشروع " بوابة المستقبل"

جدة 21 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 27 يناير 2019 م واساعتمدت 154 مدرسة بجدة تطبيق برنامج "بوابة المستقبل" مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ليصبح العدد الإجمالي 241 مدرسة بنين وبنات تطبق البرنامج على مستوى مدارس تعليم جدة.ويأتي تطبيق البرنامج في إطار التوظيف الأمثل للتكنولوجيا في القطاعات والخدمات كافة واعتمادًا على أهم الركائز والمبادرات التي تتوافق مع "رؤية المملكة 2030" نحو التحول الرقمي الوطني للمملكة والذي تولي وزارة التعليم اهتمامها بدعم وتعزيز التوجهات المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب والمعلم وأولياء الأمور، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية.وأوضح مدير إدارة التخطيط والمعلومات بتعليم جدة خليل الوافي أنه يجري حاليًا استكمال تطبيق البرنامج في المرحلتين المتوسطة والثانوية، لافتًا النظر إلى أن الشركاء داخل الإدارة العامة للتعليم يقومون بأدوارهم الفاعلة من مهام التدريب لمسؤولي التحول الرقمي، وتجهيز المدارس بدوائر الربط الشبكي والانترنت، ومتابعة تركيب الأجهزة إلى جانب نشر ثقافة التحول الرقمي ورصد إنجازات الميدان التربوي والمدراس في هذا المجال.وأفاد بتنفيذ برنامج تدريب نوعي يستهدف تدريب المعلمين والمعلمات على تفعيل التقنية داخل الصف الدراسي ويستمر 10 أسابيع يتم في نهايته تقديم ملف إنجاز خاص من كل متدرب ومتدربة بما تلقاه من تدريب ومدى التأثير والاستفادة التي ستعزز وتطور الأداء بشكل فاعل وإبداعي.وأشار الوافي إلى أن الدخول إلى البوابة الرقمية للإدارة سيمكن المعلم والمعلمة من الوصول إلى مصادر تعليم أكبر وأشمل، وسيرفع مهنية العملية التعليمية، لوجود عنصر التحفيز والتفاعل، حيث يشكل العنصر البشري المحور الأساسي في نجاح البرنامج، فيما ستعمل التقنية على الاستفادة القصوى من قدراته ومهاراته .// انتهى //22:28ت م0228