شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم الأحد 27 يناير 2019 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - استقرت أسعار الذهب المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 27 يناير 2019، بعد أن ارتفعت بشكل طفيف خلال تعاملات أمس السبت، وحرصًا على خدمة القراء الكرام، نقدم أسعار الذهب في السعودية، اليوم، وآخر تطورات المعدن الأصفر، وتقرير مفصل لأسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السعر العالمي للمعدن عالميًا.
وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم كالآتي
سعر الذهب عيار 24 157.14 ريال
سعر الذهب عيار 22 144.05ريال
سعر الذهب عيار 21 137.50ريال
سعر الذهب عيار 18 117.86ريال
سعر الذهب عيار 14 91.67ريال
سعر الذهب عيار 10 65.48ريال
سعر التوله 1.832.91ريال
10 توله 18.329.13ريال
سعر أوقية الذهب 4.887.69ريال
سعر جنية الذهب 1.100.00ريال
سعر كيلو الذهب 157.142.76ريال
العوامل المؤثرة على سعر الذهب
ومن أكثر العوامل الهامة التي تؤثر على سعر الذهب هى اسعار الاوقية العالمية للذهب حيث تعد العلاقة بينهما طردية، ويتحكم في سعر اوقية الذهب العالمي العديد من الاعتبارات اهمها سعر الدولار العالمي ومعدل الطلب على المعدن الاصفر على مستوى العالم.
ونثمن أن نقدم للقارئ أسعار الذهب اليوم في السعودية، بالإضافة إلى معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من السعودية، وأسعار الذهب اليوم في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية، نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في السعودية او بباقي الدول العربية.
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