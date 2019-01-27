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شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمام» تشارك بـ562 عنوانًا في «القاهرة للكتاب» والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت عميدة شؤون المكتبات بالجامعة الدكتورة مها دخيل الله الخثعمي، في تصريح اليوم، أن مشاركة الجامعة المستمرة في المعرض هي نتيجة لحرص الجامعة على الانفتاح الثقافي ومد جسور التعاون الثقافي مع جميع الجهات داخلية كانت أو خارجية.
وأشارت إلى أن العمادة حرصت على الإعداد الجيد لتمثيل الجامعة في هذا المعرض بشكل متميز، باختيار مجموعة من أحدث وأبرز الإصدارات والعناوين من مطبوعات الجامعة العلمية والدينية والثقافية وأحدث إصدارات الترجمة، بما يتجاوز 562 عنوانًا وبواقع 1123 نسخة.
وأوضحت أن الجناح يحظى بإقبال كبير ويتوافد عليه الزوار وطلاب العلم بشكل كثيف، وهذا إن دل فهو يدل على أهميته وتميز مصادر المعلومات التي يحتوي عليها.
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