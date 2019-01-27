- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صحة عسير تكشف لـ”المواطن” مستجدات حالة مدير النقل بالمنطقة ومرافقيه بعد الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - كشف المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز شايع عسيري، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن صحة مدير عام فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري ومرافقيه مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأكد أنهم يتلقون العناية الطبية الكاملة بمستشفى عسير المركزي، تحت إشراف كادر طبي متخصص، ويتم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وكان الشراري ومرافقوه قد تعرضوا صباح اليوم الأحد لحادث انقلاب بعقبة ريدة أثناء تواجدهم في مهمة عمل.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة عسير تكشف لـ”المواطن” مستجدات حالة مدير النقل بالمنطقة ومرافقيه بعد الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.