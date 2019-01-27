شكرا لقرائتكم صحة عسير تكشف لـ”المواطن” مستجدات حالة مدير النقل بالمنطقة ومرافقيه بعد الحادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشف المتحدث الرسمي لصحة عسير، عبدالعزيز شايع عسيري، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن صحة مدير عام فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري ومرافقيه مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأكد أنهم يتلقون العناية الطبية الكاملة بمستشفى عسير المركزي، تحت إشراف كادر طبي متخصص، ويتم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وكان الشراري ومرافقوه قد تعرضوا صباح اليوم الأحد لحادث انقلاب بعقبة ريدة أثناء تواجدهم في مهمة عمل.

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