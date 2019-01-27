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شكرا لقرائتكم فيديو.. صحة الشرقية تطور بيئة عملها بإزالة جدران مكاتبها المغلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - استكملت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير بيئة عملها، حيث انتقلت صباح اليوم الأحد إلى العمل بالدور الأول، بعد الانتهاء من تطويره.
وأوضحت صحة الشرقية أن خطة تحسين بيئة العمل التي أطلقها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية صالح السلوك مؤخرًا تأتي في إطار برنامج التحول الوطني الذي تعمل وزارة الصحة على مواكبته ويتضمن تطوير وتحسين بيئة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد بما يحقق مردودًا إيجابيًّا على إنتاجية العمل، مراعين بذلك استغلال المساحات المتاحة بمبنى المديرية بشكل أمثل لتقديم أداء أفضل لمراجعيها.
وبينت أن الهدف من تحسين بيئة مكاتب عمل موظفي المديرية وبيئة استقبالها هو المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرة إلى أن تصاميم بيئة العمل حديثة ومواكبة، حيث صممها ونفذها مهندسون مختصون لتوفير مكان للعمل يعزز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف دون حواجز ويحفز الموظفين على أداء عملهم بإنتاجية عالية.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير بيئة عمل المديرية وبدأت من الدور الأرضي لمبناها الرئيسي في وقت سابق، وواصلت مراحل المشروع في الأدوار العليا للمبنى خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أن انتهت من أعمال تطوير بيئة الدور الأول الذي تم بعون الله تدشينه صباح اليوم الأحد.
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