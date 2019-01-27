شكرا لقرائتكم الغبار يضرب الرياض لمدة 23 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا الخرج والأفلاج والمجمعة ورماح ووادي الدواسر والدوادمي والأجزاء المجاورة لها.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تبدأ الحالة في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء يوم غد الاثنين.

وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد 8 تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية، تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وتمتد جنوبًا حتى عسير وجازان.

وفي الرياض، توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، وعفيف، والخرج، والأفلاج، والمجمعة، ورماح، ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة.

كما نبهت الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.



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