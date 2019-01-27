أطلقت قناة دال السعودية أمس، أولى حلقات البرنامج الشبابي المميزة همثون، والذي يأتى تحت شعار “كل ثانية تفرق”، حيث إن البرنامج يشهد تنافس كبير بين الشباب السعودي، ويعد البرنامج واحد من البرامج الهامة التي تعتمد على معايير الذكاء والتركيز وصفاء الذهن وسرعة البديهة.

كما إن برنامج همثون المذاع عبر قناة دال، هو برنامد واقعي حياتي شبابي، يشهد حلقات من التنافس الشديد بين الشباب المشارك في البرنامج، وتبدأ العشرة أيام الأولى من برنامج همثون، من خلال مشاركة 28 متسابق في صفوف البرنامج في عدد من المسابقات القوية التي يدشنها البرنامج، وتكون تحت شعار “رصيف الانتظار”، حيث تشهد العشرة أيام الأولى تأهل 24 متسابق وخروج 4 متسابقين من البرنامج، ويخوض المتأهلون التحدي على مدى 3 أشهر مليئة بالواقعية والمفاجآت.

تردد قناة دال على نايل سات وعرب سات

أعلنت قناة دال السعودية التابعة لشبكة قنوات المجد السعودية، عن إذاعة كافة حلقات برنامج همثون بشكل مجاني لكافة عشاق البرامج في المملكة العربية، حيث تبث القناة برامجها على نايل سات على نايل سات تردد 11137، الاستقطاب الأفقي، ومعامل الترميز 27500 ومعامل التصحيح 7/8.

تردد قناة دال DalOnAir على نايل سات وعرب سات الناقلة لبرنامج همثون

كما إن القناة تعمل أيضاً على القمر الصناعي عربسات بدر4 وذلك على التردد 12476، الاستقطاب العمودي، معامل الترميز 27500، معامل التصحيح 3/4.

وينطلق البرنامج في أولى الحلقات تحت شعار “كل ثانية تفرق”، حيث يتنافس المتنافسون في البرنامج على الفوز بالثواني والتي تساعدهم في الفوز والبقاء ساعات طويلة على حلبة المنافسة.