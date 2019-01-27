كيف أنقذت متطوعتان في «جامعة الباحة» طالبة أصيبت في رأسها؟

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 ( الباحة )
أسهم متطوعتان في انقاذ طالبة بجامعة الباحة من تفاقم إصابتها إثر ارتطامها بزميلة لها وتعرضها لإصابة في الرأس ودخولها بحالة إغماء في المجمع الأكاديمي ببهر.
وأوضح المتحدث الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني عن تلقي عمليات الهلال الأحمر بلاغا عن سقوط طالبة على رأسها بعد تصادمها مع طالبه أخرى ودخولها في حالة غيبوبة.مؤكداً أن المتطوعتين داليه عامر الغامدي و حنان عبدالله الغامدي واللتان تدرسان بالجامعة في تخصصات صحية باشرتا الحالة وقمن على الفور بتثبيت رأس المصابة خشية أن تكون تعرضت لإصابة في الرأس أو فقرات الرقبة، وتمكنت من استعادتها للوعي لحين وصول فرق الهلال الأحمر للموقع ونقلها لمستشفى الملك فهد بالباحة.
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