شكرا لقرائتكم خبر عن المالية لـ«الجهات الحكومية»: التزموا بمقتضى قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب والأجور والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكدت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة
وشددت المالية أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.
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