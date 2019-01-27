وزير الخارجية يستقبل الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.