سعود بن جلوي يفتتح فعاليات المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

تحت رعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمركز المعارض بجدة اليوم، فعاليات المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، في دورته الـ 16 الذي تنظمه شركة معارض الرياض المحدودة لمناقشة أحدث التطورات ذات الصلة بالصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية على المستويين المحلي والعالمي، ويستمر أربعة أيام.

وفور وصوله قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض ثم تجول في أركان المعرض، مشيدا بما شاهده من سعي حثيث من الشركات السعودية للوصول بصناعاتها البتروكيماوية، والتحويلية إلى الصدارة العالمية في إنتاج وتصدير البتروكيماويات خلال السنوات القليلة المقبلة تماشيا مع رؤية 2030م.

يذكر أن المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2019م، يقام برعاية ماسية من شركة "سابك"، و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" كراع للتمكين الصناعي، و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" كشريك دعم الصناعة، و"هيئة الاستثمار" كهيئة داعمة، ويتفرد بكونه جسرا لتوطيد التواصل بين كبار الشخصيات، وصناع القرار والرواد والخبراء الإقليميين والدوليين لاستكشاف الآفاق الهائلة في مجال البتروكيماويات، والبلاستيك السعودي، في الوقت الذي تتطلع فيه المملكة إلى توظيف مكامن قوة القطاع الحيوي في تطوير منتجات صناعية ذات قيمة عالية، انسجاما مع خطط تعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يتزامن الحدث مع "المعرض التجاري الدولي الـ 16 لتقنيات الطباعة والتعبئة والتغليف"، الذي يمكن الشركات السعودية من الاطلاع على أحدث التقنيات والخدمات والمنتجات ذات الصلة بالتعبئة والتغليف والتعليب والطباعة، مقدما فرصة استثنائية للرواد الدوليين للدخول بقوة إلى السوق السعودية الواعدة.