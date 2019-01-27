أخصائية تجميل تحذر من استخدام المكملات الغذائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

حذرت مختصة في التجميل من استخدام المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب أوعمل فحص للمعادن والفيتامينات لتجميل البشرة، مبينة أن ذلك قد يتسبب في خلل بالمعادن الموجودة في الجسم، مطالبة بعمل الفحص لتحديد المكملات التي يحتاجها الجسم.

واستعرضت أخصائية التجميل الدكتورة بشرى الصقير خلال محاضرة بعنوان "كيف تحافظين على بشرة أكثر شبابا وحيوية" في جمعية فتاة الخليج بالخبر اليوم ، جوانب عدة لمقاومة الشيخوخة من الداخل والمعنى الحقيقي لمقاومة الشيخوخة، مبينة أن تقارير الأمم المتحدة أشارت إلى أن عمر الإنسان في ازدياد على مر السنين مما يتطلب المحافظة على حيوية الجسم ومقاومة الشيخوخة التي تطورت بتقدم الطب ودخول تقنيات حديثة تمكننا من التعرف على العوامل المؤدية للشيخوخة وكيفية مقاومتها.

ونوهت إلى أن تحليل البشرة والشعر ضروري من أجل أخذ فكرة واضحة عن المشاكل في هذا الجانب وبالتالي التوجه للعلاج المناسب، لافتة إلى أن التحليل يمكن أن ينبئ بالمستقبل ويظهر بعض مشاكل البشرة المستقبلية المحتملة وبالتالي نستطيع معالجتها مبكرا قبل ظهورها على سطح البشرة.

وعرجت على أحدث تقنيات فحص المعادن في الجسم وتحليل البشرة والشعر، وتطور مستحضرات العناية بالبشرة والتي تعتمد منهجيتها على صنع المستحضر الخاص بكل بشرة حسب احتياجاتها باستخدام مواد خام نشطة.

وأوضحت أن الشيخوخة تحدث عن عاملين رئيسيين هما داخلي مثل الجينات والهرمونات ونقص المناعة، وهذا مما لا يمكن التحكم فيه، وخارجي مثل التعرض للتلوث والأشعة فوق البنفسجية والتدخين والغذاء السيء، وهذه يمكننا التحكم فيها بتغيير نمط حياتنا إلى نمط صحي ما يؤخر الشيخوخة.